اليوم السابع
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خالد صلاح
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الذهب يرتفع عن أدنى مستوى فى شهرين ونصف مع تراجع عوائد الخزانة الأمريكية

الخميس، 18 فبراير 2021 10:01 ص
الذهب يرتفع عن أدنى مستوى فى شهرين ونصف مع تراجع عوائد الخزانة الأمريكية الذهب - صورة أرشيفية
رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس عن أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بفعل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1782.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 30 نوفمبر عند 1768.60 دولار أمس الأربعاء. وتقدمت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1780.80 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "نزول العوائد الأمريكية الطويلة الأجل عن مستوياتها المرتفعة يوفر بعض الدعم. يبدو أيضا أن المشترين الكبار من الصين عادوا من عطلات السنة القمرية الجديدة.

"في الصورة الأكبر...الذهب ببساطة يلتقط الأنفاس، ما زال 1760 دولارا مستوى مهما، النزول دون ذلك يشير إلى خسائر أكبر في منطقة 1600 و1650 دولارا".

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوى في عام تقريبا الذي بلغته أمس الأربعاء. ويقلص تراجع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر فبراير أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي ما زالوا مستعدين لإبقاء السياسة النقدية ميسرة لمساعدة الاقتصاد الذي عصفت به جائحة فيروس كورونا.

وما زال المستثمرون يركزون على تطورات حزمة تحفيز أمريكية بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وانتعشت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في يناير، بينما رفع المنتجون الأمريكيون الأسعار بأكبر قدر منذ 2009، مما يشير إلى أن التضخم يبدأ الارتفاع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 27.22 دولار للأوقية. وربح البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1263.91 دولار. وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2369.89 دولار.

 


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