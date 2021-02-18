اليوم السابع
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التنمية المحلية: تنمية 51 مركزا بمبادرة تطوير الريف المصرى بإرادة سياسية قوية

الخميس، 18 فبراير 2021 08:35 م
التنمية المحلية: تنمية 51 مركزا بمبادرة تطوير الريف المصرى بإرادة سياسية قوية الدكتور هشام الهلباوي
إبراهيم سعيد

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قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، والمشرف على مشروع تطوير الريف المصري بوزارة التنمية المحلية، إن تطوير مشروع الريف المصري، يستهدف نحو 60 مليون مواطن مصري، وفقا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية 51 مركز، وسط إرادة سياسية قوية، وتمويل جيد وتخطيط دقيق، حيث وفرت مصر 515 مليار جنيه على 3 سنوات، وسيتم صرف 150 مليار جنيه في السنة الأولى فقط، وتم وضع الخطط الخاصة باستغلال هذه الأموال، لتطوير حياة المواطنين في القرى المستهدفة، من خلال توفير بينة تحتية جيدة، وتقديم خدمات تعليمية وصحية.
 
وأضاف "الهلباوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية اكستر نيوز مع الإعلامية أيه عبد الرحمن، أنه تم وضع خطة تشمل احتياجات المركز وتم إجراء جلسات تشاور مع المواطنين ثم عرض هذه الأمر على التنفيذين بالتنسيق مع المحليات وتم التخطيط وفقا معايير تخطيطية دقيقة وتم تحديد احتياجات كل قرية وتشمل مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وبعدها سيتم تقديم الخدمات المختلفة.
 
وأشار مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد والمشرف على مشروع تطوير الريف المصري بوزارة التنمية المحلية، ان مجلس الوزراء حدد عدة محاور أساسية لتنمية القرى وستشمل الخدمات الأساسية التي تخص الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز ثم خدمات التعليم والشباب والخدمات الطبية وتوفير فرص عمل في نفس الوقت مع تقديم إعانات مادية للأكثر احتياجا بجانب تطوير بعض المباني للأهالي خاصة المناطق التي تحتاج إلى أسقف وخلافه في صعيد مصر وبعض المحافظات الأكثر احتياجا.

الدكتور هشام الهلباوي

التنمية المحلية

الصعيد

تطوير الريف المصري

الحقيقة

ايه عبد الرحمن

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