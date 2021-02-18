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"التعليم" تكشف عدد أسئلة الامتحان الموحد لجميع الصفوف بالترم الأول.. إنفوجراف

الخميس، 18 فبراير 2021 09:20 م
"التعليم" تكشف عدد أسئلة الامتحان الموحد لجميع الصفوف بالترم الأول.. إنفوجراف أسئلة الامتحان الموحد لجميع الصفوف بالترم الأول
كتب محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عدد أسئلة الامتحان الموحد لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، نرصدها فى التقرير التالى:

ـ عدد الأسئلة بالنسبة للصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائى.
ـ  10 أسئلة فى اللغة العربية بواقع 100 درجة للنهاية العظمى.
ـ فى الرياضيات 7 أسئلة بواقع 80 درجة.
ـ فى العلوم 4 أسئلة بواقع 40 درجة.
ـ فى اللغة الإنجليزية 5 أسئلة بواقع 40 درجة.
ـ فى الدراسات الاجتماعية 4 أسئلة بواقع 40 درجة.
ـ مجموع أسئلة الامتحان الموحد من 4 حتى 6 ابتدائى 30 سؤالا بواقع 300 درجة كنهاية عظمى.

بالنسبة للصفوف الدراسية الأول والثانى الإعدادى.
ـ  فى اللغة العربية 10 أسئلة بـ80 درجة.
ـ فى الرياضيات 8 أسئلة جبر وهندسة بـ60 درجة.
ـ الإنجليزي 6 أسئلة بـ60 درجة.
ـ العلوم 6 أسئلة بـ40 درجة.
ـ الدراسات 5 أسئلة بـ40 درجة.
ـ مجموع الطالب فى الأسئلة 35 سؤالا بـ280 درجة.
 

طلاب الشهادة الإعدادية:
ـ امتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية.
ـ 10 أسئلة فى اللغة العربية بـ80 درجة.
ـ الرياضيات 8 أسئلة بـ60 درجة.
ـ اللغة الإنجليزية 6 أسئلة بـ60 درجة.
ـ العلوم 6 أسئلة بـ40 درجة.
ـ الدراسات 5 أسئلة بـ40 درجة.
ـ يصبح إجمالي عدد الأسئلة فى الامتحان الموحد للشهادة الإعدادية 35 سؤالا بمجموع درجات 280 درجة.

 

عدد أسئلة الامتحان الموحد لجميع الصفوف بالترم الأول
عدد أسئلة الامتحان الموحد لجميع الصفوف بالترم الأول

 

عدد أسئلة الامتحان الموحد لجميع الصفوف بالترم الأول 2
عدد أسئلة الامتحان الموحد لجميع الصفوف بالترم الأول


 

عدد أسئلة الامتحان الموحد لجميع الصفوف بالترم الأول 3
عدد أسئلة الامتحان الموحد لجميع الصفوف بالترم الأول
 
عدد أسئلة الامتحان الموحد لجميع الصفوف بالترم الأول 4
عدد أسئلة الامتحان الموحد لجميع الصفوف بالترم الأول

 


التربية والتعليم

عدد أسئلة الامتحان الموحد

اخبار مصر

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