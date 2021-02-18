اليوم السابع
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التضامن تواصل صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل" عن شهر فبراير

الخميس، 18 فبراير 2021 01:00 م
التضامن تواصل صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل" عن شهر فبراير تكافل وكرامة
كتب مدحت وهبة

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تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، لليوم الثانى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج الدعم النقدى " تكافل " عن شهر فبراير الجارى، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية، حيث سيق وتم الصرف للمستفيدين من " كرامة " بجداول منظمة منعا للتكدس امام المنافذ.
 
وتستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى فى  صرف معاشات فبراير الجارى، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعبد المقررة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة، كما حدث خلال الأشهر المقبلة.
 
وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل اى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون .‎
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وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت " ميزة" مهماً كانت قيمة إستحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.
 
وأجاز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، لمستحقى المعاش في حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، مثل الأرامل والوالدين والأبناء وغيرهم، الحق في الجمع بين أكثر من معاش، أو بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة.
 
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية قواعد وشروط للجمع بين أكثر من معاش، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم (الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين).
 
 

التضامن

مساعدات تكافل وكرامة

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