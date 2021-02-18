التشيك تعلن استلام أكثر من 667 ألف جرعة ضد فيروس "كورونا"

أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة التشيكية، اليوم الخميس، استلام أكثر من 667 ألف جرعة من اللقاحات المصنعة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو براغ الدولي - بأنه تم تطعيم المواطنين بنحو ثلاثة أرباع هذه الكمية من اللقاحات، مشيرة إلى أن 182 ألف مواطن حصلوا على الجرعتين المطلوبتين.

وأوضح الاستبيان الذي أجرته الوزارة أن 52% من المواطنين بالتشيك بحاجة إلى تطعيمهم ضد الفيروس.

يذكر أن التشيك طلبت شراء نحو 12 مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" و9 ملايين جرعة من شركات أخرى من بينها شركة "أسترازيتنيكا" و"موديرنا"، وذلك بموجب اتفاقية شراء اللقاحات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي.