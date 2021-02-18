اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 05:38 م
خالد صلاح
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التشيك تعلن استلام أكثر من 667 ألف جرعة ضد فيروس "كورونا"

الخميس، 18 فبراير 2021 04:12 م
التشيك تعلن استلام أكثر من 667 ألف جرعة ضد فيروس "كورونا" لقاح كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التشيكية، اليوم الخميس، استلام أكثر من 667 ألف جرعة من اللقاحات المصنعة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو براغ الدولي - بأنه تم تطعيم المواطنين بنحو ثلاثة أرباع هذه الكمية من اللقاحات، مشيرة إلى أن 182 ألف مواطن حصلوا على الجرعتين المطلوبتين.
وأوضح الاستبيان الذي أجرته الوزارة أن 52% من المواطنين بالتشيك بحاجة إلى تطعيمهم ضد الفيروس.
يذكر أن التشيك طلبت شراء نحو 12 مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" و9 ملايين جرعة من شركات أخرى من بينها شركة "أسترازيتنيكا" و"موديرنا"، وذلك بموجب اتفاقية شراء اللقاحات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي.


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كورونا فى التشيك

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