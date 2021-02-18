أعلنت وزارة الصحة التشيكية، اليوم الخميس، استلام أكثر من 667 ألف جرعة من اللقاحات المصنعة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو براغ الدولي - بأنه تم تطعيم المواطنين بنحو ثلاثة أرباع هذه الكمية من اللقاحات، مشيرة إلى أن 182 ألف مواطن حصلوا على الجرعتين المطلوبتين.
وأوضح الاستبيان الذي أجرته الوزارة أن 52% من المواطنين بالتشيك بحاجة إلى تطعيمهم ضد الفيروس.
يذكر أن التشيك طلبت شراء نحو 12 مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" و9 ملايين جرعة من شركات أخرى من بينها شركة "أسترازيتنيكا" و"موديرنا"، وذلك بموجب اتفاقية شراء اللقاحات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي.
التشيك تعلن استلام أكثر من 667 ألف جرعة ضد فيروس "كورونا"الخميس، 18 فبراير 2021 04:12 م
لقاح كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة التشيكية، اليوم الخميس، استلام أكثر من 667 ألف جرعة من اللقاحات المصنعة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
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