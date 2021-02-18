البيت الأبيض: يوجد 11 مليون طفل ليس لديهم طعام كاف وخطة الإنقاذ ستدعمهم

كتب محمد شعلان

أكد البيت الأبيض على أهمية خطة الانقاذ الأمريكية التي تنفذها إدارة الرئيس جو بايدن، وأن هذه الخطة ستساعد في توسيع برامج الغذاء والاستثمار فيها من أجل توفير الطعام للأسر المحتاجة، وقالت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض على "تويتر": "في الوقت الحالي، ما يصل إلى 11 مليون طفل ليس لديهم طعام كاف ليأكلوه.. ستساعد خطة الإنقاذ الأمريكية في تغيير ذلك من خلال توسيع برامج الغذاء الهامة والاستثمار فيها".



البيت الابيض على تويتر

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن ستضاعف عدد جرعات لقاح فيروس كورونا الموزعة على الولايات كل أسبوع ، وستزود الإدارة الولايات الآن بـ 13.5 مليون جرعة أسبوعيًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% منذ أن تولى جو بايدن منصبه في 20 يناير.

وأضافت ساكى إن الإدارة تضاعف أيضًا إمدادات اللقاح إلى الصيدليات المشاركة في برنامج التوزيع الذي أعلن عنه مؤخرًا فريق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض. ستتلقى هذه الصيدليات مليوني جرعة هذا الأسبوع.

ويقول البيت الأبيض إن حزمة الإغاثة من فيروس كورونا هي "أولوية قصوى" لجو بايدن، وبدأت ساكى الإحاطة اليومية بالحديث عن ما هو التالي للرئيس ، وأكدت أن حزمة الإغاثة من فيروس كورونا لا تزال "أولوية قصوى" لبايدن.

وأشارت إلى أن بايدن سوف يسافر إلى ويسكونسن اليوم لحضور فعالية سي إن إن ، مما يسمح له "بالتواصل مع الشعب الأمريكي حول خططه للسيطرة على الوباء".

وروجت ساكي أيضًا لقرار بايدن بتوسيع حماية الرهن العقاري للأمريكيين الذين عانوا ماليًا بسبب الوباء ، لكنها قالت إنه لا يزال من الضروري أن يوافق الكونجرس على المزيد من المساعدات للأسر العاملة في البلاد.