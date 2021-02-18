البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11411 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2376 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 14093 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 4378 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2368 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 3394 نقطة، بينما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 1311 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المصرية للدواجن، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، أوراسكوم المالية القابضة، بي انفستمنتس القابضة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، دلتا للإنشاء والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، مستشفى النزهة الدولي، بنك قطر الوطني الأهلي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، أصول للوساطة في الأوراق المالية، 1.6 مليون سهم، 335.5 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية 254.5 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الشرقية-ايسترن كومباني، بالم هيلز للتعمير، 10 آلاف سهم، مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، 40 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

وأعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية لعدد مليون سهم بقيمة إجمالية 8 ملايين جنيه.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، موافقة مجلس الإدارة، على بيع إجمالي أسهم الخزينة المملوكة للشركة، والتي تبلغ عدد 89.3 مليون سهم من أسهم الشركة.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب وحصص الأقلية 475 مليون جنيه بتراجع قدره 12% مقارنة بالعام السابق، وجاء انخفاض صافي الربح متأثراً بتحديات السوق والتي أثرت سلباً على معدل نمو أعمالنا في قطاعي السمسرة والاستثمار البنكي، والمصروفات المرتبطة بالأنشطة الجديدة.

كما أعلنت شركة الدلتا للسكر، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة مبيعات بقيمة 3.2 مليار جنيه عام 2020 مقابل 2.4 مليار جنيه عام 2019 بنسبة نمو 37%، وتحولت الشركة للخسائر بقيمة 254 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 42.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 692%، وأرجعت سبب الخسارة إلى انخفاض أسعار السكر عالمياً ومحلياً نتيجة الأحداث الطارئة لجائحة فيروس كورنا المستجد.