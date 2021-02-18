البرلمان الألمانى يدعو لتطعيم ميركل والرئيس لتعزيز الثقة باللقاح

كتبت: هناء أبو العز

دعا البرلمان الألمانى، بضرورة تطعيم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، ضد فيروس كورونا، من أجل تعزيز ثقة المواطنين فى التطعيمات، وفى نفس الوقت، معاقبة الأشخاص الذي يسعون للحصول على أسبقية في اللقاح، وهم ليس ضمن الفئات التي تحظى بالأولوية القصوى.

واقترح نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر بألمانيا، أن يتلقى الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد بشكل سريع من أجل تعزيز ثقة المواطنين في التطعيمات.

وقال ميشائل تويرير لصحيفة "بيلد" الألمانية: "من المؤكد أنها ستكون إشارة قوية، إذا تمّ تطعيم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الاتحادي فرانك- فالتر شتاينماير قريبا علنا، وسيسهم ذلك في بناء الثقة".

من جهة أخرى، ارتفعت الدعوات لفرض عقوبات على الأشخاص الذين يضغطون بشكل أو بآخر للحصول على تطعيم أنفسهم، وهم ليسوا ضمن الفئات التى تحظى بالألوية القصوى التي حددتها السلطات.

وجاءت أولوية اللقاح للسياسيين المحليين ورجال دين ورجال شرطة ورجال إطفاء من بين أولئك الذين تلقوا تطعيمات ضد فيروس كورونا مبكرا في جميع أنحاء ألمانيا على الرغم من عدم اشتمالهم في قائمة الأولوية الأولى.