اليوم السابع
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البرازيل تتجاوز مستوى 10 ملايين إصابة بكورونا

الخميس، 18 فبراير 2021 10:21 م
البرازيل تتجاوز مستوى 10 ملايين إصابة بكورونا كورونا - أرشيفية
كتب محمد جمال

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تجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في البرازيل، مساء يوم الخميس، مستوى 10 ملايين حالة، بحسب "روسيا اليوم".

 

البرازيل

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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