البرازيل تتجاوز مستوى 10 ملايين إصابة بكورونا

كتب محمد جمال

تجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في البرازيل، مساء يوم الخميس، مستوى 10 ملايين حالة، بحسب "روسيا اليوم".