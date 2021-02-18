البرازيل تتجاوز مستوى 10 ملايين إصابة بكورونا

تجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في البرازيل، مساء يوم الخميس، مستوى 10 ملايين حالة، بحسب "روسيا اليوم".
البرازيل تتجاوز مستوى 10 ملايين إصابة بكوروناالخميس، 18 فبراير 2021 10:21 م
كورونا - أرشيفية
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