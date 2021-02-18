وأضاف - في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الخميس-: "نتيجة لأنشطة البحث التي تم إجراؤها، ثبت أن أعضاء الهيكل، نشروا أيديولوجية إرهابية إسلامية متشددة بين سكان روسيا، بما في ذلك عبر الإنترنت، إلى جانب عدم التسامح مع الأديان الأخرى، كما قاموا بتجنيد روس مسلمين في صفوف المنظمات الإرهابية الدولية... وتم فتح قضايا جنائية ضد سبعة من المعتقلين".

وكان جهاز الأمن الفيدرالي قد أعلن أمس الأربعاء، عن اعتقال 19 متشددا جنوبي روسيا، كانوا يخططون لأعمال تخريبية وهجمات إرهابية في شمالي القوقاز.

