الأشعة التداخلية تشخص الأمراض وتعالجها دون الحاجه للجراحات الكاملة

كتبت هند عادل

الأشعة التداخلية أحد الطرق العلاجية الحديثة لاستخدام الأشعة في علاج الكثير من الأمراض أبرزها الأورام وخاصة ورم الكبد دون الحاجة إلى إجراء جراحات معقده، كما تستخدم الأشعة التداخلية في تشخيص وعلاج العديد من الأمراض بطريق أقل خطورة من التدخلات الجراحية باستخدام تقنيات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية والتنظير بالأشعة والتصوير المقطعية.

ووفقا لتقرير لموقع healthline يقوم أخصائيو الأشعة التداخلية بتوجيه القسطرة عن طريق الأوردة أو عن طريق الجلد، ثم يقومون بتوجيه القسطرة عن يتم تنفيذ هذه الإجراءات تحت التخدير الموضعي أو العام عند الضرورة.



الاشعه التداخليه فى العلاج

تنقسم الإجراءات الإشعاعية التداخلية إلى مجموعتين، الوعائية (الأوعية الدموية) وغير الوعائية (المتعلقة بالأعضاء خارج الأوعية الدموية) تنقسم التدخلات الوعائية أيضًا إلى تدخلات وعائية عصبية (ذات صلة بأوعية الدماغ) وتدخلات وعائية محيطية (متعلقة بأوعية الأعضاء خارج الدماغ).

تصوير الأوعية الكلاسيكية التشخيصية هو الإجراء الإشعاعي التدخلي الأكثر شيوعًا ومع ذلك ، فإن الجزء الأكثر أهمية هو الإجراءات العلاجية باستخدام تقنيات تصوير الأوعية وتشمل هذه بشكل عام فتح الأوعية الضيقة أو المغطاة ، وكذلك يتم تطبيق الإجراءات العلاجية الأخرى أيضا عن طريق الوريد. أما عن علاجات أوعية الدماغ، فهناك العلاج غير الجراحي لتمدد الأوعية الدموية الذي يعتبر السبب الأكثر شيوعًا للنزيف وعلاج التشوهات الشريانية الوريدية والتشابك الوعائية وفتح تضيق الأوردة الوداجية وعلاجات السكتة الدماغية.



الاشعه التداخلية

كما توفر الأشعة التداخلية فوائد استثنائية للمرضى الذين يحتاجون إلى تشخيص وعلاج الأمراض والإصابات بجميع أنواعها أولاً ، يمكن استخدام الأشعة التداخلية لتحديد ما إذا كان المريض بحاجة لعملية جراحية مع التخلص من الحاجة إلى الجراحة الاستكشافية.

بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم أخصائيو الأشعة التداخلية التقنيات الأقل توغلاً قدر الإمكان ، مع عمل شقوق صغيرة فقط عند الضرورة يؤدي هذا غالبًا إلى نتائج أكثر أمانًا وفعالية من الجراحة التقليدية.

قمن خلال شقوق صغيرة فقط ، تسمح الأشعة التداخلية للمرضى بتلقي إجراءات تشخيصية وعلاجية بألم أقل بكثير من الجراحة التقليدية.

بالمقارنة مع الجراحة التقليدية ، فإن المرضى الذين يخضعون للأشعة التداخلية يمرون بفترة نقاهة أقصر ، لأن معظم الإجراءات تتطلب شقًا صغيرًا واحدًا فقطويتم الانتهاء من معظم إجراءات الأشعة التداخلية في العيادات الخارجية ، مما يسمح للمريض بالعودة إلى المنزل في نفس اليوم الذي يتلقى فيه العلاج.

مخاطر الأشعة التداخلية



على الرغم من وجود خطر دائمًا عند الخضوع لأي إجراءات طبية ، فإن إجراءات الأشعة التداخلية آمنة نسبيًا مع انخفاض مخاطر حدوث مضاعفات وتنطوي إجراءات الأشعة التداخلية عمومًا على مخاطر أقل بكثير من الإجراءات الجراحية ، مع تحقيق أهداف مماثلة، قد تشمل المخاطر الصغيرة النزيف أو العدوى.