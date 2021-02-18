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"الأرصاد" تتوقع تكرار موجة الطقس السيئ منتصف الأسبوع المقبل

الخميس، 18 فبراير 2021 12:29 م
"الأرصاد" تتوقع تكرار موجة الطقس السيئ منتصف الأسبوع المقبل حالة الطقس - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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توقعت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكرار موجة الطقس السيئ والتي تضرب البلاد منذ يومين، وقالت: قد نشهد فرص سقوط أمطار مع منتصف الأسبوع المقبل، لكن بكمية أقل من اليومين الماضيين.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، في تصريحات لـ"اكسترا نيوز"، عن استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة غدا الجمعة على القاهرة، بنسبة 30 %، منوهة بتحسن الأحوال الجوية وحالة الطقس على معظم أنحاء الجمهورية السبت.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، الخميس، بجميع الأنحاء بالجمهورية ، حيث آخر أيام عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على كافة الأنحاء.
 
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء بالجمهورية اليوم الخميس، وفيما يلى ننشر درجات الحرارة المتوقعة بجميع الأنحاء بالجمهورية :
 

- القاهرة الكبرى ومدن القناة: 
العظمى تتراوح بين 15 - 16 درجة 
الصغرى تتراوح بين 6 - 7 درجة 

- الوجه البحرى: 
العظمى تتراوح بين 15 - 16 درجة 
الصغرى تتراوح بين 6 - 7 درجة 

 

 


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