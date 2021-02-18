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الأرصاد تتوقع تحسن الطقس من الغد وانعدام سقوط الأمطار بالقاهرة اليوم

الخميس، 18 فبراير 2021 09:28 ص
الأرصاد تتوقع تحسن الطقس من الغد وانعدام سقوط الأمطار بالقاهرة اليوم أمطار - ارشيفية
كتب محمود راغب

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قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد "الثلوج" على أغلب محافظات الجمهورية .
 
وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه مع بداية اليوم الخميس حدة حالة عدم الاستقرار تقل، حيث تقل كميات الأمطار لتكون متوسطة على السواحل الشمالية، وخفيفة على الوجه البحرى وتنعدم على القاهرة .
 
وكشفت وكيل الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع يوم غدا الجمعة تشهد البلاد تحسن فى الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية، وارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 18 درجة، وتعود الشمس للسطوع مرة أخرى، وتهدأ الرياح نسبيا.
 
و يشهد الطقس اليوم  الخميس،  طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وطقس  مائل للبرودة  على السواحل الشمالية،  طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد .
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، وأمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وفرصة لتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء ، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد  .
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 07 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة.
 
 
 
 

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