"الأحوال المدنية " يوفد مأمورية لاستخراج بطاقتين لمريضة ومسن

كتب محمود عبد الراضي

استجاب قطاع الأحوال المدنية بالإستجابة لالتماس أسرة مواطنين "إحدهما محجوزة بأحد المستشفيات، وآخر مريض ومتواجد بمحل إقامته"، لتجديد بطاقتى الرقم القومى الخاصة بهما.

وعلى الفور تم إيفاد مأموريتين خارجيتين تابعتين للقطاع لمقر المستشفى المحتجزة بها إحدى الحالتين ومحل إقامة الحالة الأخرى، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد بطاقتى الرقم القومى وتسليمها لهما بالمجان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.