استمع لتلاوة من سورة مريم بصوت الشيخة "ستيتة" محفظة بالأزهر الشريف

يقدم "اليوم السابع"، فيديو من تلاوة جزء من سورة مريم، بصوت الشيخة سيتية درويش محفظة القرآن الكريم بالأزهر الشريف.

والشيخة سيتية عبد العظيم دوريش من من قرية دهمشا مركز مشتول السوق، ولدت بقرية الرملة مركز بلبيس بنظر ضعيف، وأجريت الكثير من العمليات لكنها لم تحسن وضع البصر لديها، ولعشقها لسماع القرآن الكريم، ألحقها والدها إمام وخطيب، بكتاب القرية للشيخ عبدالرحمن عوض الله، وعمرها 4 سنوات، وفي سن 9 سنوات أتممت حفظ القران.

كرست حياتها لتلاوة وحفظ القرآن وكانت تقرأ فى العزاءات وذاع سيطها كقارئة، وقالت: أكرمنى الله بزوج صالح هو الحاج حسن إبراهيم والذى كانت زوجته متوفية ولديه 5 أبناء في أعمار مختلفة، كفاحت معة لتربية أبناءه والذين اعتبرتهم أبنائها، حتى وصلوا لأعلى مناصب منهم الكبير مدير مدرسة، والثاني صناعي، والثالث أستاذ جامعي والرابع صيدلي، والبنت لم تتم تعليمها فجهزتها وعملتها أصول طاعة الزوج وتكوين أسرة، وبالفعل فكان أبناء الزوج ونعم الأبناء أبروا بي بعد وفاة الزوج وعاونوني ووقفوا بجانبي في تزوج ابنتي".