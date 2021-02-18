استمرار شفط مياه الأمطار بمدينة المحلة وفتح الطرق والممرات لحركة السير.. صور

الغربية عادل ضرة

وجه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة لليوم الثالث على التوالي باستمرار الدفع بسيارات رفع مياه الأمطار والكاسحات بقرى مركز المحلة لاستكمال أعمال رفع المياه ورفع آثار أمطار الشتاء تحت إشراف المحاسب محمد صلاح سكرتير عام المدينة والمهندس عبد المجيد كامل والمحاسب مجدى أبو الفتوح نواب رئيس المدينة.

ففى نطاق الوحدة المحلية لسامول تم شفط مياه الأمطار من الطريق العمومي لسامول / دمتنو وبالوحدة المحلية بالشهيدي مازال العمل جاريا لسحب المياه من الأماكن المتضررة ورفع وشفط مياه الصرف الصحي والأمطار بقري الوحدة المحلية وخاصة قرية طنباره وجاري العمل في رفع مياه الأمطار بقري محلة حسن وعطاف بنطاق الوحدة المحلية لقرى محلة حسن.

واستمرت أعمال الوحدة المحلية لميت الليت لرفع المياه منذ مساء أمس وصباح اليوم بجوار المصالح الحكومية بالقرية ومداخل قرى ميت الليت هاشم وديرب هاشم و كفر الجنينة وعزبه توما وبجوار المدرسة الإعدادية بديرب هاشم و بجوار المعهد الديني و مركز شباب عزبة توما.

وتواصلت جهود الوحدة المحلية بقرية صفط تراب بشفط تراكمات مياه الامطار بالطريق السريع ابتداء من قرية شبراملكان حتي قاعة ميدو بارك بواسطة سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة و كاسحات لسحب مياه الامطار بالقري المجاورة مع اصلاح اسلاك اعمدة الكهرباء والانارة بمدخل القرية نتيجة تضرره من سقوط الامطار.

كما قامت الوحدة المحلية بنمرة البصل بشفط مياه الأمطار الغزيرة من شوارع قرية نمرة البصل والقري التابعة وبالوحدة المحلية بالمعتمدية تم متابعة محطات الرفع بقرى الوحدة ورفع تجمعات مياه الأمطار من أمام المدارس والمصالح الحكومية.

وفى نطاق الوحدة المحلية بقرية بلقينا تم رفع تجمعات مياه الأمطار بطريق المحلة / طنطا والطريق الدائري قطاع بلقينا.

كما قامت الوحدة المحلية ببشبيش بأعمال نظافة لرفع تجمعات القمامة بجانب أعمال رفع المياه بقرية بشبيش والتواصل مع شكاوى المواطنين من الاماكن المتضررة.



جانب من رفع مياه الامطار



مياه الأمطار