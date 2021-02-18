استمرار التقلبات الجوية وارتفاع الأمواج فى شاطئ رأس البر بدمياط

دمياط معتز الشربينى

مازالت مدن محافظة دمياط تتعرض لموجة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار فى حالة الطقس، حيث تعرضت دمياط لموجة من الطقس السيئ، مع هبوب رياح وانخفاض فى درجات الحرارة، وبلغت درجة الحرارة 13 درجة على أغلب المدن وخاصة المدن الساحلية.

وكانت مدينة رأس البر قد تعرضت لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج وخروج مياه البحر إلى الشاطئ بأغلب المناطق مما دفع الوحدة المحلية برأس البر بوضع سواتر ترابية بالقرب من الشاطئ لمنع خروج مياه الأمطار.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد وجهت تعليماتها إلى كافة الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية المتوقع أن تتعرض لها المحافظة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت "المحافظ" أنه تم تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مؤكدة أيضاً أنه يتم التعامل مع موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقاً لخطة محددة لمجابهة الأزمة.