استكمال 3 محطات صرف صحى ضمن مبادرة تنمية القرى بمدينة إسنا فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا بالأقصر، معاينة 3 محطات رفع صرف صحي لخدمة حاجر العضايمة وحاجر كومير وجزيرة راجح التابعة لمجلس قروي كومير، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة في مبادرة السيد رئيس الجمهورية وتذليل أي عقبات لتقييم الوضع الراهن، والانتهاء من الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة.

كما تم رفع الإحداثيات لعدد من المواقع بقرية توماس وعافية بمعرفة مهندسي جهاز تعمير البحر الأحمر التابع لوزارة الإسكان والتي تشمل، مراكز شباب وجمعية زراعية، ونقطة إسعاف ونقطة إطفاء ونقطة شرطة وشئون اجتماعية سجل مدني وشهر عقاري، وذلك بهدف إنهاء جميع الإجراءات ومعاينة جميع المواقع استعدادا للبدء في العمل في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية.

جدير بالذكر أنه تم اختيار 9 وحدات محلية قروية بإسنا وهم (الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – اصفون – النجوع – توماس – النمسا- كومير ) تضم 27 قرية وتوابعها وتم معاينتها من جهاز تعمير البحر الأحمر التابع لوزارة الاسكان، وفي سياق متصل، تم تفقد الأعمال الجارية لتركيب البلدورات والبلاط بطريق طراد النيل بمدينة إسنا والذي سيتم رصفه بداية من المعهد الفني الصحي جنوبا حتى خزان اسنا الجديد شمالا مرورا بالسنترال والمطحن.

وكان محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، قد عقد أمس الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى وممثلى الجهات المنفذة والمشاركة فى المشروع، وذلك لاستعراض تنفيذ أعمال التطوير فى كافة قرى مدن اسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر وعددها 34 قرية بتوابعهم هم القرى المستهدفة ضمن المشروع بواقع 27 قرية بمدينة إسنا و7 قرى بمدينة أرمنت، وذلك فى اطار متابعة جهود التنمية فى المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، وتم خلال اللقاء مناقشة خطة تنفيذ المشروعات لتنمية القرى المستهدفة، وأكد سكرتير عام المحافظة على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال المشروعات ورفع تقارير بها مع عقد اجتماع أسبوعي لاستعراض الموقف التنفيذى لكل مشروع.

ووجه سكرتير عام محافظة الأقصر، خلال اللقاء، بوضع جداول زمنية محددة لأعمال تنفيذ المشروعات مع التأكيد على عمل محاضر تنسيق بين كافة الجهات المختصة قبل القيام بتنفيذ اعمال المرافق ورصف الطرق مع مواصلة المتابعة تنفيذاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة لكافة اعمال المشروع بما يسهم فى تذليل أية عوائق .