استغاثات من أهالي بورسعيد بسبب "مُشرد".. والتضامن تتحرك (صور)

وأكدت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ببورسعيد، أنه علي الفور من ورود الإستغاثة، توجه فريق التدخل السريع التابع للمديرية، لفحص البلاغ، لم يجدوا الشخص موجود بمكانه.

وأضافت "حبيش"، أنه تم التوجه إلى المُشرد مرة أخرى، وبإعادة البحث تم العثور عليه وتبين أنه مريض نفسي، ويعاني من اضطرابات شديدة.

وأوضحت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ببورسعيد، أنه تم التعامل مع المريض وتقديم بطانية له تساعده علي مواجهة الطقس البارد، فرفض القيام مع فريق التدخل، وجاري التعامل مع الحالة لنقلها لتلقى الرعاية.