اليوم السابع
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استغاثات من أهالي بورسعيد بسبب "مُشرد".. والتضامن تتحرك (صور)

الخميس، 18 فبراير 2021 12:41 ص
استغاثات من أهالي بورسعيد بسبب "مُشرد".. والتضامن تتحرك (صور) المشرد في شارع محمد علي
بورسعيد - محمد عزام

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استغاث أهالي محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، من وجود مُشرد بلا مأوى في شارع "محمد علي" - أحد أهم الشوارع الرئيسية بالمحافظة، بالتزامن مع حالة الطقس السيئ من سقوط غزير للأمطار وهبوب شديد للرياح. 

وأكدت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ببورسعيد، أنه علي الفور من ورود الإستغاثة، توجه فريق التدخل السريع التابع للمديرية، لفحص البلاغ، لم يجدوا الشخص موجود بمكانه. 
 
وأضافت "حبيش"، أنه تم التوجه إلى المُشرد مرة أخرى، وبإعادة البحث تم العثور عليه  وتبين أنه مريض نفسي، ويعاني من اضطرابات شديدة. 
 
وأوضحت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ببورسعيد، أنه تم التعامل مع المريض وتقديم بطانية له تساعده علي مواجهة الطقس البارد، فرفض القيام مع فريق التدخل، وجاري التعامل مع الحالة لنقلها لتلقى الرعاية.
 
المشرد في شارع محمد علي (1)
المشرد

المشرد في شارع محمد علي (2)
المشرد في الشارع

المشرد في شارع محمد علي (3)
المشرد في شارع محمد علي 

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

التضامن الإجتماعي

التدخل السريع

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