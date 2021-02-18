استعدادات مكثفة لحفل استقبال بيج رامي بنادي إيروسبورت بمطار القاهرة.. صور

كتب أحمد مصطفى

أنهى نادي إيرو سبورت التابع لوزارة الطيران المدني، استعداداته النهائية لحفل الاستقبال المقرر اليوم الخميس والخاص للبطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي (Big Ramy)، الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، داخل مقر النادي، وسط حضور إعلامي وقيادات الوزارة وشركاتها التابعة.

ومن المفترض أن يقوم البيج رامى بجولة تفقدية للنادى كما يلتقى بعدد من أعضاء النادى والعاملين بوزارة الطيران ، كما سيتم تكريم البيج رامى، ومنحه درع خاص بالنادي بحضور قيادات النادى وقيادات وزارة الطيران وشركاتها التابعة.

كانت شركة "مصر للطيران"، قد وقعت بروتوكول رعاية لـ بيج رامي الحاصل على المركز لأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لكمال الأجسام، وتضمن البروتوكول العديد من المزايا التسويقية بين الطرفين لتعظيم الاستفادة القصوى من رعاية مصر للطيران للبطل العالمي.

وأكدت مصر للطيران، إن بيج رامي يمثل نموذج للمثابرة والاصرار للشباب المصري الذي يجب أن يُحتذى به، وأن رعاية الشركة لأبطال مصر العالميين هو من منطلق اهتمامها كشركة وطنية برعاية الكوادر الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، ومن منطلق المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتق الشركة لرعاية الأبطال الرياضيين.