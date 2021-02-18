اليوم السابع
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استعدادات أمنية مكثفة قبل لقاء قمة اليد بين الأهلي والزمالك

الخميس، 18 فبراير 2021 03:29 م
استعدادات أمنية مكثفة قبل لقاء قمة اليد بين الأهلي والزمالك ستاد القاهرة
كتب محمود عبد الراضي

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أنهى رجال الأمن استعدادتهم لتأمين مباراة القمة في كرة اليد والتي تجمع الأهلي والزمالك ، ضمن منافسات دوري المحترفين، حيث تقام المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة في السادسة مساء اليوم.

وتؤمن "الافريقية للأمن والحراسة" المباراة، من خلال تشكيل غرفة عمليات للإشراف علي تأمين المباراة وتشكيل دوائر مغلقة لحراسة الصالة ومقر المؤتمرات الصحفية ولجنة الحكام بجانب ضيوف المباراة من مجلس إدارة الإتحاد ومجلس الناديين بجانب الصحفيين والإعلاميين.

 


الأهلي

الزمالك

تامين مباراة الأهلي والزمالك

اليد

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