ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط شمال محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

ارتفعت أمواج البحر المتوسط شمال محافظة كفر الشيخ، كما ارتفع منسوب المياه، وعبرت للشاطئ من الجهة الغربية لميناء البرلس، ودخلت كميات من مياه البحر إلى أرصفة الميناء، وتم الاستعانة بـ 3 لوادر لغلق المنطقة التي يتم تسريب المياه منها إلى داخل الميناء، وتم السيطرة على الموقف ومنع مياه البحر من دخول الميناء.

وما زالت أعمال الملاحة متوقفة الميناء لحين تحسن أحوال الطقس، لليوم الثالث على التوالي بميناء البرلس، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج، ورست السفن بالميناء وبالقرى المطلة على البحر المتوسط، وبقرى البرلس والجزيرة الخضراء.

وتلقى مركز العمليات وإدارة الأزمات برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، اخطارا يفيد باستمرار توقف حركة الصيد بالبرلس، بناء على قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حفاظا على حياة الصيادين.

وشدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على استمرار أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتيسير الحركة المرورية، مناشدا الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد حفاظاً على سلامتهم.



جانب من الاستعانة باللوادر



الاستعانة بلوادر لمنع تسرب مياه البحر المتوسط