احتراق 12 توك توك ودراجتين ناريتين داخل جراج بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

احترق 12 توك توك ودراجتين ناريتين داخل جراج اندلعت فيه النيران بمدينة المنزلة فى محافظة الدقهلية، نتيجة ماس كهربائي بأحد المركبات .

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم شرطه المنزلة من إدارة شرطه النجدة، بنشوب حريق بجراج خاص كائن بمنطقه المنزلة الجديدة دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب حريق بجراج خاص على مساحه 400 متر، مصور بالطوب الأسمنتي، ومعروش بالصاج، وبداخله بعض المركبات (التوك توك والدراجات الناريه والتروسيكلات والسيارات) ملك المدعو ياسر عبد المقصود عبد الرزاق 49 سنه، سائق ومقيم بذات العنوان، ومستأجر لكل من مسعد أحمد مسعد حبيب 25 سنه حاصل على دبلوم صناعه، وأحمد السيد السيد عبد العزيز 30 سنه سائق مقيم بندر المنزلة، نجم عن ذلك احتراق عدد 12 توك توك و2 دراجه ناريه ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

وبسؤال المدعو محمد مسعد 36سنه خفير خاص للجراج، ومقيم بذات العنوان علل سبب الحريق، لحدوث ماس كهربائي في إحدى مركبات توك توك، ولم يتهم أحدا التسبب في ذلك.

يشار إلى أن الجراج كان بداخله، 47 توك توك و8 دراجة ناريه و7 تروسيكل وسيارة ملاكي، وتم اخرجها بمعرفه الأهالي وجاري استدعاء ملاك المركبات.