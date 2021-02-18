اليوم السابع
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اجتماع بالأقصر الأزهرية للوقوف على آخر استعدادات الامتحانات

الخميس، 18 فبراير 2021 01:25 م
اجتماع بالأقصر الأزهرية للوقوف على آخر استعدادات الامتحانات جانب من الاجتماع
الأقصر - أحمد مرعى

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عقد فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، صباح اليوم الخميس، اجتماعا بمديري المراحل والإدارات التعليمية وبحضور وكيلي المنطقة الشرعي والثقافي ومدير الامتحانات، وذلك للوقوف على أخر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 م وفقاً للضوابط التي أعلن عنها وكيل الأزهر الشريف ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وناقش الاجتماع ضرورة التأكيد على الإدارات والمعاهد باتباع وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والفنية بامتحانات النقل والشهادة الإعدادية والالتزام بالتباعد بين الطلاب باللجان؛ وألا يزيد عدد الطلاب في كل لجنة امتحان عن (14 ) طالبا ومنع الدخول للجنة بدون كمامة، والتأكد من وجود جهاز قياس الحرارة والانتظام في استخدامه  باللجنة ؛ وتوفير المطهرات اللازمة للمعاهد واللجان؛ وتواجد زائرة صحية  بكل لجنة، وتوزيع المطهرات ولا يسمح بالمحمول لأي فرد غير رئيس اللجنة وينبه بأنه في حال أي عقبات أو استفسارات يتم الاتصال بغرفة بالمنطقة المنعقدة بشكل دائم .

 


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