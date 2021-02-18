إيزى جيت: رحلتين أسبوعيا من "لوتون"البريطانية لشرم الشيخ والغردقة يونيو المقبل

كتبت ميرفت رشاد

أعلن مينا روفائيل، المدير الإقليمى لشركة الطيران البريطانية "إيزى جيت" لمصر وشمال أفريقيا، عن اعتزام الشركة تسيير رحلة أسبوعية من مطار لوتون البريطانى إلى مدينة شرم الشيخ اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.

وقال روفائيل فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إن الشركة أيضا ستسير رحلة أسبوعية من مطار لوتون البريطانى إلى مدينة الغردقة فى 2 يونيو المقبل، موضحا أنه تم فتح باب حجز رحلاتها السياحية من مطار لوتون البريطانى، لخمس وجهات جديدة هى "الغردقة وشرم الشيخ في مصر، سانتوريني وبريفزا في اليونان، ولارنكا في قبرص" فى صيف 2021.

كان مينا روفائيل، المدير الإقليمى لشركة الطيران البريطانية "إيزى جيت" لمصر وشمال أفريقيا، قال فى تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع"، إن الشركة قررت تسيير 4 رحلات أسبوعية من بريطانيا إلى مدينة شرم الشيخ اعتبارا من 30 مارس 2021، موضحا أن سيتم تسيير رحلتين من "جاتويك" ورحلتين من "مانشستر" لمدينة السلام.

وأضاف المدير الإقليمى لشركة "إيزى جيت"، أنه سيتم تسيير 6 رحلات أسبوعية من 3 وجهات ببريطانيا إلى مدينة الغردقة اعتبارا من 30 مارس المقبل، كما سيتم زيادة الرحلات القادمة من سويسرا إلى 4 رحلات أسبوعية من مدينتي "جينف" وبازل " السويسرية.

وتابع" روفائيل" قائلا: إن الشركة تعتزم تسيير رحلتين أسبوعية من إيطاليا من مدينة " الغردقة"، وكذلك رحلتين من مدينة برلين الألمانية اعتبارا من 30 مارس 2021 ، مشيرا إلى تسيير رحلتين من ميلانو الإيطالية لمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر فى نفس الفترة.

فتح حجز الرحلات من لوتون البريطانية الى شرم الشيخ