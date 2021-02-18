إيران: على دول أوروبا الالتزام بتعهداتها والمطالبة بإنهاء إرث ترامب بدلا من لومنا

قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إن على الدول الأوروبية الالتزام بتعهداتها والمطالبة بإنهاء إرث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدلا من لوم إيران، وفقا لمصادر إعلامية.
وأضاف محمد جواد ظريف، أن الإجراءات التي اتخذتها إيران تعتبر ردا على انتهاك واشنطن والدول الأوروبية للاتفاق النووي.
وتابع وزير الخارجية الإيراني، أن على الدول الأوروبية إزالة سبب اتخاذ إيران لخطواتها إذا كانت تخشى من تأثيرها.
وكانت قالت بريطانيا إن وزير خارجيتها ونظراءه الفرنسي والألماني والأمريكي "عبروا عن مصلحتهم الأمنية الأساسية المشتركة المتمثلة في الالتزام بنظام عدم الانتشار النووي" بالنسبة لإيران عندما اجتمعوا اليوم الخميس.
وقالت الخارجية البريطانية "فيما يتعلق بإيران، عبر الثلاثي الأوروبي والولايات المتحدة عن مصلحتهم الأمنية الأساسية المشتركة في الالتزام بنظام عدم الانتشار النووي وضمان عدم قدرة إيران على تطوير سلاح نووي على الإطلاق".
كما عبر الوزراء عن "قلقهم المشترك بشأن تحركات إيران في الآونة الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب لنسبة تصل إلى 20 في المئة ومعدن اليورانيوم".
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