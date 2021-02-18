اليوم السابع
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إندونيسيا تهدد بفرض غرامات غير مسبوقة على رافضى لقاح كورونا

الخميس، 18 فبراير 2021 07:41 م
إندونيسيا تهدد بفرض غرامات غير مسبوقة على رافضى لقاح كورونا لقاح كورونا
كتب محمد جمال

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هددت سلطات العاصمة الإندونيسية جاكرتا بفرض غرامات تصل إلى 5 ملايين روبية (356.89 دولار) على السكان الذين يرفضون تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وقال نائب حاكم جاكرتا، أحمد رضا باتريا، إن سلطات المدينة تتبع القواعد فحسب، وإن مثل هذه العقوبات كانت الملاذ الأخير في جاكرتا التي تحصي نحو ربع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وأضاف في حديثه مع الصحفيين اليوم الخميس: "إذا رفضته (اللقاح) فهناك أمران، المساعدة الاجتماعية لن تمنح، بالإضافة إلى فرض غرامة".

وأشارت المسؤولة بوزارة الصحة سيتي نادية ترميزي إلى أن "العقوبات هي آخر جهودنا لتشجيع الناس على المشاركة في التلقيح".

وكانت السلطات الإندونيسية أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن أمر رئاسي ينص على أن أي شخص يرفض اللقاحات يمكن أن يُحرم من المساعدة الاجتماعية أو الخدمات الحكومية أو يُجبر على دفع غرامة، وتشير آخر الإحصائيات إلى تسجيل 1252685 إصابة و33969 وفاة بالفيروس في عموم البلاد.


لقاح كورونا

فيروس كورونا

جاكرتا

إندونيسيا

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