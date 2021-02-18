اليوم السابع
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"إغلاق 5 سناتر".. حى ثالث الإسماعيلية يشن حملة على مراكز الدروس الخصوصية

الخميس، 18 فبراير 2021 11:27 م
"إغلاق 5 سناتر".. حى ثالث الإسماعيلية يشن حملة على مراكز الدروس الخصوصية إغلاق أحد مراكز الدروس الخصوصية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أعلن المحاسب محمود الصورى رئيس حى ثالث الإسماعيلية، أنه تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية فقد شن الحى حملة برئاسة المحاسب إبراهيم مطر نائب رئيس الحى بالاشتراك مع مسئولى التربية والتعليم.

وتمكنت الحملة من غلق 4 مراكز بنطاق أرض الجمعيات وواحد بأرض المزادات خلف المدرسة المعمارية في وجود لجنة من التربية والتعليم.

وقال الصوري إنه يتم رصد المنشآت الغير مرخصة بواسطة التربية والتعليم ثم يتم النزول الفوري لإغلاقها.

فيما من المقرر تكثيف حملات الإغلاق خلال الأيام القادمة والمواجهة الحاسمة، حيث تأتي الخطوة في إطار توجهات الدولة للضرب بيد من حديد لإنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية.

 

 


الاسماعيلية

الدروس الخصوصية

حملة على سناتر الدروس الخصوصية

محافظ الاسماعيلية

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