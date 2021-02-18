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إعادة فتح ميناءى الإسكندرية والدخيلة بعد هدوء الأمواج

الخميس، 18 فبراير 2021 02:09 م
إعادة فتح ميناءى الإسكندرية والدخيلة بعد هدوء الأمواج ميناء الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بإعادة فتح البوغاز فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.

ووجه الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة ـ باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

وكان قد تم غلق بوغازي ميناء الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج لمدة يومين فى طقس غير مستقر شهدته محافظة الإسكندرية.

 


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