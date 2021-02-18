اليوم السابع
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إصابة 8 فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربي فى المنيا

الخميس، 18 فبراير 2021 06:09 م
إصابة 8 فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربي فى المنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربي بالقرب من مدخل مدينة العدوة بشمال غربي محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة العدوة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص جميعهم ضباط وأمناء ومجندين بالشرطة.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال إدارة البحث الجنائي إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص والمعاينة إصابة ضابطي شرطة برتبة نقيب، و4 أمناء، و2 مجندين، وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج وحالتهم العامة متوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل لرجال المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بالطريق ومعرفة أسباب الحادث وكيفية وقوعه، ورجحت التحريات الأولية وقوعه بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة المنكوبة.

 

 


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