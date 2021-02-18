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إصابة 5 أشخاص بحروق إثر انفجار أنبوبة غاز بشقة سكنية بشبرا الخيمة

الخميس، 18 فبراير 2021 11:09 ص
إصابة 5 أشخاص بحروق إثر انفجار أنبوبة غاز بشقة سكنية بشبرا الخيمة حريق شقة سكنية- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحمية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب بأحد الوحدات السكنية بشارع الشعراوى الجديد بشبرا الخيمة، نتيجة انفجار أنبوبة بالدور الخامس بالعقار المكون من 5 طوابق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصر العينى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية امدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية، بنشوب حريق بعقار بالدور الخامس بشارع الشعراوى الجديد بشبرا الخيمة إثرا انفجار أنبوبة غاز.

على الفور انتقل المقدم مصطفى صابر رئيس فرع الحماية المدنية بشبرا الخيمة، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة وأعمال التبريد بواسطة رجال الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وبالفحص تبين انفجار أنبوبة غاز بالدور الخامس بالعقار المكون من 5 طوابق، وتم إصابة 5 أشخاص بحروق بالوجه والكفين، وهم "مختار ف ع" 46 سنة، "إسلام م ع" 26 سنة، "أحمد م ع" 33 سنة، "أسامة م ع" 20 سنة، "مصطفى م ع" 30 سنة، وتم نقلهم جميعا لمستشفى القصر العينى لتقديم الخدمة الطبية لهم.


اخبار القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

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