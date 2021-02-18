اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 02:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 30 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق أبوسمبل جنوب أسوان

الخميس، 18 فبراير 2021 01:06 ص
إصابة 30 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق أبوسمبل جنوب أسوان إسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد طريق أبوسمبل الدولى جنوب أسوان، فى الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، حادث انقلاب أتوبيس أدى إلى إصابة 30 شخصا.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق أسوان أبوسمبل جنوب مصر، ووجود 30 مصابا جارى نقلهم إلى المستشفيات القريبة.
 
وكان 7 أشخاص أصيبوا صباح الأربعاء، فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بمحافظة أسوان، بين سيارة ملاكى وأخرى أجرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.
 
تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا يفيد بتصادم سيارة ملاكى بأخرى أجرة "كبود" على الطريق الزراعى أمام الوحدة المحلية لقرية الجعافرة بمركز دراو.

 


حادث

ابوسمبل

انقلاب اتوبيس

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر

طريق ابوسمبل

حادث اتوبيس اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة