إصابة 30 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق أبوسمبل جنوب أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شهد طريق أبوسمبل الدولى جنوب أسوان، فى الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، حادث انقلاب أتوبيس أدى إلى إصابة 30 شخصا.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق أسوان أبوسمبل جنوب مصر، ووجود 30 مصابا جارى نقلهم إلى المستشفيات القريبة.