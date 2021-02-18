إصابة 30 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق أبوسمبل جنوب أسوان

شهد طريق أبوسمبل الدولى جنوب أسوان، فى الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، حادث انقلاب أتوبيس أدى إلى إصابة 30 شخصا.
تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق أسوان أبوسمبل جنوب مصر، ووجود 30 مصابا جارى نقلهم إلى المستشفيات القريبة.
وكان 7 أشخاص أصيبوا صباح الأربعاء، فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بمحافظة أسوان، بين سيارة ملاكى وأخرى أجرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.
تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا يفيد بتصادم سيارة ملاكى بأخرى أجرة "كبود" على الطريق الزراعى أمام الوحدة المحلية لقرية الجعافرة بمركز دراو.
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