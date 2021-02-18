إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة اصطدام دراجتين بخاريتين بدون لوحات معدنية أمام عزبة عوضين بوادى الملاك دائرة مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى مستشفى التل الكبير المركزى لإسعافهم.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دراجتين بخاريتين أمام عزبة عوضين بوادى الملاك دائرة مركز التل الكبير، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة "ع.ال.ع" 18 عاما، مقيم قرية الملاك، مصابا باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وسحجات وكدمات بالجسم، و"ا.م.ع" 19 عاما، مقيم قرية الملاك، مصابا بكسر مضاعف بالفخد الأيسر، وسحجات وكدمات بالجسم، و"محمد.ع.ع" 26 عاما مقيم قرية الملاك، مصابا بخلع فى الكتف الأيسر وسحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزى بالإسماعيلية، لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.