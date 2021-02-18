إصابة مشرف أمن بالدقهلية بتهتك فى اليد وبتر 3 أصابع بسبب ألعاب نارية

الدقهلية شريف الديب

أصيب مشرف أمن بمستشفى جامعة المنصورة فى الدقهلية، بتهتك بكف اليد وبتر 3 أصابع من يده بسبب ألعاب نارية، حيث تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة، من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول "أحمد.ع.ا" 37 سنة، مشرف أمن بمستشفى الجامعة، ومقيم قرية ميت مزاح دائرة المركز، مصابا بتهتك بكف اليد اليمنى، وبتر 3 أصابع ادعاء حادث عارض.

انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال المصاب، أكد أنه أثناء إشعاله بعض الألعاب النارية، انفجرت بيده، ما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحدا فى ذلك، فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2710 لسنه 2021 جنح مركز المنصورة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشره التحقيقات.