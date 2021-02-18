اليوم السابع
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إصابة مدير مستشفى السنطة المركزى بفيروس كورونا ونقله لـ صدر المحلة

الخميس، 18 فبراير 2021 06:16 م
إصابة مدير مستشفى السنطة المركزى بفيروس كورونا ونقله لـ صدر المحلة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية عادل ضرة

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وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، خلال بيان له اليوم الخميس، بنقل الدكتور سامى سلامة، مدير مستشفى السنطة المركزى، إلى مستشفى صدر المحلة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على صحته والاطمئنان عليه.

 

وقدم الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات، الدعم الكامل ونقله إلى العناية المتوسطة بمستشفى صدر المحلة، حيث يخضع لرعاية الكاملة ومتابعة مستمرة من جميع قيادات المحافظة.

 

كان مدير المستشفى، قد ظهرت عليه أعراض الفيروس وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابية، وتم نقله لمستشفى صدر المحلة لتلقى العلاج.

 


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