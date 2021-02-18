إصابة طفل عمره عام بـ كورونا وعزله بمستشفى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

سجلت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إصابة طفل بفيروس كورونا، وتم حجزه بمستشفى كفر الشيخ العام، وأظهرت النتائج المعملية لتحليل pcrإصابة "محمد .ا.م" يبلغ من العمر عام بالفيروس.

وأكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أن الطفل "محمد. إ. م" من مواليد يوم 7 يناير 2020، ومقيم بقرية الحمراوي، التابعة لمركز كفر الشيخ، وتم حجز الطفل داخل قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ العام.

وأضاف المصدر الطبي، أن الطفل دخل إلى المستشفى، أمس، ليتم نقله إلى قسم العزل، عقب ظهور أعراض الإصابة عليه، وتم حجزه داخل المستشفى، وجارٍ العمل على حجزه وعلاجه ببروتوكول وزارة الصحة المتبع مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.