إصابة طالبة بكسور بعد سقوطها من شرفة بالدور الرابع

الدقهلية شريف الديب

أصيبت طالبة بالصف الأول الإعدادي بكسور متفرقة بالجسم، عقب سقوطها من الدور الرابع بشقتها أثناء نشر سجادة.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام، بوصول رحمه عصام عصمت شيبوب 13 سنة طالبة، ومقيمة منطقة دقادوس بندر ميت غمر، مصابة بكسور متفرقة بالجسم ادعاء سقوط من علو، ولا يمكن استجوابها.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال والدتها هنية 40 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، قررت أنه حال قيام كريمتها بنشر سجادة بشرفة الشقة بالطابق الرابع، اختل توازنها وسقطت أرضا بالشارع، ما أدى إلى حدوث إصابتها ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 657 سنة 2021 إداري قسم ميت غمر وغير الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.