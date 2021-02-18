اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 02:39 م
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إصابة شخصين فى تصادم سيارة ملاكى بعامود إنارة بالغردقة

الخميس، 18 فبراير 2021 02:32 م
إصابة شخصين فى تصادم سيارة ملاكى بعامود إنارة بالغردقة جانب من الحادث
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب شخصان، اليوم، الخميس، في حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة أمام محولات جنوب الغردقة بالقرب من ميدان سينزو، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة أمام محطة محولات جنوب مدينة الغردقة، تم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث.

وفور وصول سيارات الإسعاف تبين إصابة شخصين أحدهما من الغردقة والآخر من محافظة قنا، وتم الدفع بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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