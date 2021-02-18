اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة سائق تاكسى بعد اصطدامه بعمود كهرباء فى دمياط

الخميس، 18 فبراير 2021 10:58 ص
إصابة سائق تاكسى بعد اصطدامه بعمود كهرباء فى دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة موقف رأس البر بالقرب من الكوبرى العلوى بمحافظة دمياط صباح اليوم الخميس حادث تصادم سيارة تاكسى بعمود كهرباء فى منتصف الطريق، مما أدى إلى تهشم مقدمة السيارة وإصابة سائقها.

وقام الأهالى بالسيرة على السيارة وسرعة إخراج سائق التاكسى والذى تبين انه فى حالة إغماء كامل، وظهرت عليه عدة إصابات بالوجه.

وقام الأهالي، بإخطار مرفق الإسعاف، للوصول إلى موقع البلاغ، ونقل السائق إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وجارى تحرير محضر بالواقعة للتعرف على أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

إصابة سائق تاكسى بعد اصطدامه بعمود كهرباء فى دمياط (1)
 

 

إصابة سائق تاكسى بعد اصطدامه بعمود كهرباء فى دمياط (2)
 

 


دمياط

اخبار دمياط

حوادث دمياط

اخبار الحوادث

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة