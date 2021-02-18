إصابة سائق تاكسى بعد اصطدامه بعمود كهرباء فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

شهدت منطقة موقف رأس البر بالقرب من الكوبرى العلوى بمحافظة دمياط صباح اليوم الخميس حادث تصادم سيارة تاكسى بعمود كهرباء فى منتصف الطريق، مما أدى إلى تهشم مقدمة السيارة وإصابة سائقها.

وقام الأهالى بالسيرة على السيارة وسرعة إخراج سائق التاكسى والذى تبين انه فى حالة إغماء كامل، وظهرت عليه عدة إصابات بالوجه.

وقام الأهالي، بإخطار مرفق الإسعاف، للوصول إلى موقع البلاغ، ونقل السائق إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وجارى تحرير محضر بالواقعة للتعرف على أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة.