أولى جلسات محاكمة سفاح الجيزة اليوم فى قضية جديدة

كتب سليم على

تعقد محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة قذافى فراج المعروف ب"سفاح الجيزة"، فى قضية جديدة ضمن الفضايا المتهم فيها بالقتل العمد والمقيدة برقم 38 سنة 2021.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد على يونس، قررت تأجيل محاكمة قذافى فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، فى اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا، لجلسة 19 مايو المقبل، للاطلاع.

وفى هذه الجلسة اعترض "قذافى" على تصويره خلال الجلسة، مبررًا ذلك بأنه "مظلوم"، وطلب الترافع عن نفسه أمام هيئة المحكمة كونه محام سابق، واستعلمت المحكمة منه عن كارنيه عضويته بالنقابة، فلم يقدمه، وطلب التأجيل.

وكانت النيابة العامة، أخطرت وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، "سفاح الجيزة" داخل محبسه بقرار إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 4 أشخاص هم صديقه وزوجته وسيدتين، بالجيزة والإسكندرية.

وتم إرسال ملف القضايا الأربعة المتهم فيها سفاح الجيزة إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمته.

وتضمن ملف القضايا أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتقارير الطب الشرعى بالصفة التشريحية لجثث المجنى عليه وتحاليل المعامل الكيماوية.

وكشفت تقارير الطب الشرعى الخاصة بالصفة التشريحة للمجنى عليهم تطابق البصمات الوراثية المأخوذة من الجثث مع العينات المأخوذة من أسرة المجنى عليهم.

وأحال المستشار حماده الصاوى، النائب العام، الاثنين، "قذافى فراج" إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة - هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وقالت "النيابة العامة" إنها أقامت الدليل ضد المتهم في القضايا الأربعة بشهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة ، وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم مادة سامة فى قتل اثنين من المجنى عليهم قبل دفنهم.