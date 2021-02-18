أوكرانيا وسلوفاكيا تتفقان على تعزيز العلاقات التجارية

كييف /أ ش أ/

اتفق وزيرا خارجية سلوفاكيا إيفان كورشوك وأوكرانيا دميترو كوليبا على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وذلك خلال أول زيارة عمل يقوم بها كورشوك إلى أوكرانيا بناء على دعوة كوليبا.

وقال كوليبا - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - إن "أوكرانيا وسلوفاكيا لديهما علاقات نموذجية، ولا توجد عقبات أو قضايا إشكالية تمنعنا من تنفيذ مشاريع مشتركة".

وتوجه وزير الخارجية الأوكرانى بالشكر لدولة سلوفاكيا لدعمها المستمر لأوكرانيا فى طريقها إلى التكامل الأوروبى والأوروبى أطلسي، وكذلك حرصها على سلامة أراضى أوكرانيا وسيادتها وموقفها بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا.

وأشار كوليبا إلى أن مجلس المصدرين والمستوردين فى وزارة الخارجية الأوكرانية ومجلس المصدرين السلوفاكيين وقعا مذكرة تعاون، مؤكدا أن هذه خطوة ملموسة لإحياء التواصل التجارى بين البلدين.

كما اتفق الوزيران أيضا على عقد منتدى أعمال بين الشركات الأوكرانية والسلوفاكية خلال العام الجاري، ويكون تحت رعاية وزارتى خارجية البلدين.

وناقش الجانبان تفاصيل تعزيز التعاون فى مجال الطاقة، واتفقا على العمل معا لتسهيل المعابر الحدودية والرقابة المشتركة على نقاط العبور عبر الحدود، ووقعا خطة مشاورات بين وزارتى خارجية أوكرانيا وسلوفاكيا للفترة 2021-2022.