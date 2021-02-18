أمطار خفيفة ورياح مصحوبة ببرودة شديدة على مدينة الطور بجنوب سيناء.. صور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شهدت محافظة جنوب سيناء سقوط أمطار خفيفة على مدينة طور سيناء، وتعرضت لموجة من الرياح مصحوبة ببرودة شديد وانخفاض فى درجات الحرارة، كما شهدت مدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصاحبها رياح شديدة دون أن تتأثر حركة المرور بالطرق الدولية والرئيسية.

وقال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إن منطقة وادى غرندل التابعة لمدينة أبوزنيمة تعرضت لسقوط أمطار متوسطة دون أن تتسبب في حدوث سيول.

وأكد المحافظ استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ، لافتًا إلى أن جميع الطرق الدولية تعمل بشكل طبيعي، وجرى فتح المواني البحرية بالمحافظة بعد استقرار الرياح

وناشد محافظ جنوب سيناء قائدى السيارات والمركبات القادمين من خارج المحافظة بضرورة توخي الحذر، والقيادة ببطء علي طول الطرق الدولية بكلا الاتجاهين، تزامنًا مع تعرضت جنوب سيناء لموجه من الطقس السيئ.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة مستعدة لمواجهة الازمات خاصة أنها تتكرر كل عام.



سقوط أمطار خفيفة ورياح مصحوبة ببرودة شديدة (1)



سقوط أمطار خفيفة ورياح مصحوبة ببرودة شديدة (2)