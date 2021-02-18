أمريكا: نركز جهودنا مع الشركاء والحلفاء على مستقبل الاتفاق النووى

كتب أحمد عرفة

قال البيت الأبيض،: نركز جهودنا مع الشركاء والحلفاء على مستقبل الاتفاق النووي ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، إن الصين تؤمن بأن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي الإيراني هي الطريق الصحيحة الوحيدة للخروج من المأزق.

ووفقا لموقع روسيا اليوم دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جميع الأطراف إلى العمل لتنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع وزراء الخارجية في ديسمبر الماضي، والدفع من أجل عودة غير مشروطة للولايات المتحدة إلى الاتفاق في أقرب وقت ممكن، ورفع جميع العقوبات المفروضة على إيران.