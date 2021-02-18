اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 09:40 ص
خالد صلاح
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أسهم اليابان تهبط وسط أجواء حذرة بشأن توقعات السوق

الخميس، 18 فبراير 2021 09:27 ص
أسهم اليابان تهبط وسط أجواء حذرة بشأن توقعات السوق اسهم - صورة أرشيفية
رويترز

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انخفضت الأسهم اليابانية قليلا اليوم الخميس مع تحول المستثمرين إلى الحذر بشأن استمرار موجة الصعود الأخيرة التي رفعت السوق لما فوق 30 ألف نقطة، لكن مكاسب قوية في سهم فاست للتجزئة المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس حدت من التراجع.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.19 بالمئة إلى 30236.09 نقطة، ليفقد مكاسب حققها في وقت مبكر، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة إلى 1941.91 نقطة.

وفي وقت سابق من الأسبوع، استعاد المؤشر نيكي ارتفاعه إلى مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 1990 وسط توقعات متنامية بشأن التعافي الاقتصادي.

وقفز سهم فاست للتجزئة 4.58 بالمئة ليصبح أكبر مساهم في صعود نيكي وتلاه سهم تشوجاي للأدوية الذي ارتفع 2.17 بالمئة.

ودعم التفاؤل المحيط بتوزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 في اليابان أسهم إيه.إن.إيه هولدينجز والخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) لترتفع 0.8 بالمئة و0.85 بالمئة على الترتيب.

وانخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق بعد إغلاق ناسداك منخفضا أمس. وتراجع سهم نيديك اليابانية 2.18 بالمئة وسهم رينيساس إلكترونيكس 2.51 بالمئة وأدفانتست 3.67 بالمئة.

وتصدر سهم هيتاتشي الأسهم الخاسرة بين 30 سهما أساسيا على المؤشر نيكي إذ انخفض 3.48 بالمئة وتلاه سهم مجموعة ميزوهو المالية الذي خسر 2.24 بالمئة.

وتقدم 38 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 181.

 


الأسهم اليابانية

المؤشر نيكي

سهم هيتاتشي

الخطوط الجوية اليابانية

المؤشر توبكس

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