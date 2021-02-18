أسعار النفط تسجل 65.23 دولار لبرنت و61.80 دولار للخام الأمريكي

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم، 65.23 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 89 سنتا أو ما يوازي 1.4%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.80 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 66 سنتا أو ما يوازي 1.1%.

وشهدت أسعار النفط، اليوم ارتفاعا لتبلغ أعلى مستوياتها في 13 شهرا إذ شهدت الأسواق عمليات شراء جديدة بفعل مخاوف من أن الطقس البارد المفاجئ في تكساس قد يعطل إنتاج الخام الأمريكي لأيام أو ربما لأسابيع وفقا لرويترز.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس، إن من السابق جدا لأوانه إعلان الانتصار على فيروس كوفيد-19 وإنه يجب على منتجي النفط الاستمرار في توخي أقصى درجات الحذر.

وأضاف خلال إحدى فعاليات قطاع الطاقة "نحن في موقف أفضل بكثير مما كنا عليه قبل عام لكن يجب أن أحذر مجددا من التراخي. هناك الكثير من الضبابية وعلينا أن نتوخى أقصى درجات الحذر" مضيفا: "أقول لمن يحاولون توقع خطوة أوبك+ المقبلة لا تحاولوا التكهن بما لا يمكن التكهن به".

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك، إنه ثمة ما يدعو إلى التفاؤل بأن 2021 سيكون عاما للتعافي بعد التراجع الحاد في أسعار النفط والطلب عليه من جراء الجائحة.

وأبلغ محمد باركندو مناسبة افتراضية لمنتدى الطاقة الدولي "في حين توجد مبررات للتفاؤل بأن 2021 سيكون عام التعافي، فإن هناك العديد من أوجه الضبابية الأخرى التي تلوح في الأفق، وتابع أن من المستبعد أن يبلغ استهلاك النفط ذروته في "المدى الفوري.