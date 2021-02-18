أسعار اللحوم اليوم.. الكبدة البلدى تتراوح بين 110-140 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 18-2-2021 استقرارا في محلات الجزارة والهايبر ماركت، حيث قال حسن سلطان، صاحب محل جزارة لـ"اليوم السابع"، إن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140 جنيها للكيلو، واللحم المفروم العادى 110-125 جنيها الكيلو، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو.

وتتراوح أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120 جنيها، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها، واللحم الجملى 90- 100 جنيه للكيلو، وسجل السجق البلدى 110- 140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110- 140 جنيها الكيلو.

ونشر "اليوم السابع"، عددا من الإجراءات التى تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الماشية من الأمراض الوبائية، خاصة مرض الحمى القلاعية، والتسمم الدموى، وجدرى الأغنام، وطاعون المجترات الصغيرة، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن 19561، لتلقى شكاوى المربين.

-توفير التحصينات اللازمة بكميات تتناسب مع تعداد الثروة الحيوانية مع مستلزمات التحصين من أدوات الأمان الحيوى " سرنجات – سنون – بالطو -ادوات ذات الاستخدام الواحد قفازات، وغطاء رأس، وغطاء حذاء.

-التحصين ضد الأمراض من خلال الحملات القومية قبل دخول المرض مثل حملة الحمى القلاعية والوادى المتصدع واستهداف 90% من الحيوانات المعرضة للإصابة.

-التحصين بلقاح النيموباك للحيوانات الصغيرة حتى عمر 18 شهرا.

-تلقى الشكاوى من المواطنين وتلبية طلبات التحصين للمربين عن طريق الخط الساخن 19561 من خلال ارسال لجنة من اطباء الادارة المركزية للطب الوقائي لمعاينة الشكوى او توجيه المديريات باتخاذ اللازم.

-تقوم الإدارة المركزية للطب الوقائى بالتنبيه على مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الامراض ومدي خطورتها والتى تنتقل خلال موسم الشتاء ومن أهمها " مرض الحمى القلاعية ومرض التسمم الدموي ومرض جدري الاغنام ومرض طاعون المجترات الصغيرة.

-تقوم المديريات بمخاطبة المحليات بالرش المستمر للبرك والمستنقعات وإزالة القمامة وأماكن تكاثر الناموس الناقل لبعض الأمراض.

-التنبيه بالإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها سالفة الذكر وإجراء التحصين الحلقى فى دائرة قطرها 10 كم والاستقصاء الوبائى لمعرفة مدى انتشار المرض.

-السيطرة على حركة الحيوانات والتوصية بغلق أسواق الحيوانات الحية الموجودة بنطاق بؤرة الاصابة بالأمراض الوبائى.

كانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، مع قـدوم فصل الشتاء وفى ظل التغيرات المناخية، اعتمدت خطة الهيئة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى، بحزمة إجراءات وقائية لحماية الثروة الحيوانية .