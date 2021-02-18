أسعار العملات اليوم الخميس 18-2-2021.. اليورو يسجل 18.74جنيه بـ"بالبنك الأهلى"

كتبت : سماح حمدى

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 18-2-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى، والدينار الكويتى، فى حين انخفض سعر اليورو والجنيه الاسترلينى، وسجل سعر الدولار استقرارا، وانخفض سعر صرف اليورو لـ18.74 جنيه للشراء، 18.88 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.81 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار اليوم تباينا ملحوظا فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعر الصرف في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره بقيمة قرشين فى بنك "عودة" ليسجل 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.74 جنيه للشراء، 18.88 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.81 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.56 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 21.58 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 48.69 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع.