أسعار الذهب مستقرة عند أدنى مستوياتها فى 2021 وعيار 21 يسجل 780 جنيها

كتب - إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الخميس 18 فبراير 2021 استقرارا ملحوظا بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، وكذلك كافة الأعيرة، حيث يشهد السعر العالمى للمعدن الأصفر تراجعات بالجملة فى آخر 48 ساعة مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 668 جنيها.



عيار 21 سجل 780 جنيها.



عيار 24 سجل 891 جنيها.



الجنيه الذهب 6240 جنيها.



اونصة الذهب 1780 دولارات.

أسعار الذهب عالميًا عند أدنى مستوياتها فى 6 أسابيع تقريبًا وفى مصر يسجل الذهب الآن عيار 21 أدنى سعر له منذ بداية العام الحالى، وذلك بعد هبوط أكثر من 25 جنيها منذ مستهل تعاملات هذا الأسبوع، استجابة للهبوط العالمى للمعدن النفيس.

سعر الذهب وأزمة فيروس كورونا، فلا تزال أزمة كورونا تلقى بظلالها على قرارات المستثمرين فى سوق الذهب، فمع بداية الازمة بدأت الدولة تتجه للاغلاق الاقتصادى وتضررت حركة التجارة العالمية وكذلك الاستثمارات وهو ما دفع المعدن للارتفاع بنسبة تتجاوز 25 % منذ بداية كورونا، لأن المستثمرين والشركات لجأوا لشراء الذهب لأنه ملاذ امن وقت الاضطرابات السياسية والاقتصادية

التوقعات بشأن مستقبل الذهب ترتبط أولا بمدي فعالية لقاح فيروس كورونا فاذا كان هناك نتائج جيدة وتوزيعات اللقاح كان لها تأثير ايجابى فإن السعر مرشح للهبوط والعكس صحيح، وكذلك موقف الخطة الامريكية لإنقاذ الاقتصاد والمقرر لها 1.9 ترليون سيكون لها اثار على مستقبل الذهب.