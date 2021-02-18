اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بين 25-29 جنيها

الخميس، 18 فبراير 2021 10:01 ص
أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بين 25-29 جنيها دواجن
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021 في السوق المصري، مسجلة من 26-29 جنيها للكيلو داخل محلات التجزئة والهايبر ماركت. 
 
وقال مصطفى أبو العز صاحب محل دواجن إن سعر الدواجن مناسب خلال هذه الفترة حيث إن الإقبال متوسط بالإضافة إلى الزيادة في المعروض، مشيرا إلى أن الأسعار تتراوح بين  26- 29 جنيها للكيلو، وأن سعر الدواجن البلدى يتراوح بين 34-36 جنيها بينما، يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها للدجاجة وزن كجم صافي. 
 
وعلى جانب آخر استقر سعر كرتونة البيض المزارع "الأبيض" بين 38-40 جنيها للكرتونة، بينما يتراوح سعر كرتونة البلدي بين 44-47  جنيها. 
 
 
 
 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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