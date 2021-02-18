أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 18-2-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 18-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.118 مليار جنيه.

إيقاف تداول 19 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المصرية للدواجن، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، أوراسكوم المالية القابضة، بي انفستمنتس القابضة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، دلتا للإنشاء والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، مستشفى النزهة الدولي، بنك قطر الوطني الأهلي، العالمية للاستثمار والتنمية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، بنك الكويت الوطني-مصر، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.118 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 809.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.4 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.98%، والعرب على 4.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.40%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 13.1 مليون جنيه، 55.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 49 مليون جنيه، 576.2 ألف جنيه، 14.4 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 11380 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2361 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 14048 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4375 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2350 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3374 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 1310 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 108 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بنك الكويت الوطني-مصر بسعر إغلاق 29.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 29.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.89%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 8.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.83%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك بسعر إغلاق 7.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.37%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 56.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.63%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 6.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.08%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.379 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.19%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 14.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.94%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 19.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.82%.